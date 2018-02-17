مستقبل وطن: تقرير العفو الدولية عن العملية الشاملة "كاذب"

كتب – محمود رمزي:

قالت أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، إن البيان الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018"، تضمن مزاعم وأكاذيب بحق مصر والقوات المسلحة.

وأضافت الأمانة فى بيان أصدرته، اليوم السبت، إن البيان حمل قدرا كبيرا من عدم الدقة فى وصف العمليات العسكرية المصرية ضد الإرهاب الأسود فى سيناء والمياه الإقليمية والاقتصادية المصرية، وأن ما يحتويه تقرير المنظمة المسيس يتغافل عن حقوق الأوطان المشروعة فى الدفاع عن أراضيها وردع الإرهاب.

وتابعت: "بيان العفو الدولية، أغفل الإجراءات المصرية المُحكمة المصاحبة للعملية العسكرية، لحماية المدنيين وممتلكاتهم، ومراعاة كل المعايير الدولية والقوانيين المنظمة لمثل هذه العمليات".

ودعت أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، دول العالم لإدراك حق الإنسانية فى العيش بأمن وسلام بعيدا عن كل أشكال الإرهاب.

وشددت الأمانة، علي ثقتها ودعمها للقوات المسلحة، والشرطة ومن خلفهم القيادة السياسية فى حربهما الشريفة ضد أعداء الحياة من الإرهابيين وداعميهم من دول ومؤسسات.​