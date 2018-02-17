مجلس النواب يرد على "العفو الدولية" بشأن القنابل العنقودية: نتحدى

كتب- أحمد علي:

أعربت لجنة حقوق الإنسان بمحلس النواب، عن بالغ دهشته إزاء التقرير المسموم وغير المهنى الذى أصدرته منظمة العفو الدولية، وزعمت فيه استخدام الجيش المصرى أو نيته استخدام القنابل العنقودية في سيناء. بحسب تعبيرها.

وقالت اللجنة- فى بيان صحفى اليوم السبت- إن هذه وسيلة مفضوحة من تلك المنظمة المشبوهة، لإثناء الجيش المصرى عن حملته الشاملة للقضاء على الإرهاب في سيناء، فضلا عن أن تلك المنظمة تبدو كأنها تكافئ الجماعات الإرهابية بتوجيهها اتهامات مرسلة للجيش المصرى، وهو الذى يحتل المرتبة الأولى أفريقيا وعربيا، والثالث عشر على مستوى العالم، طبقا للتصنيفات الدولية.

وأضافت اللجنة: "نتتحدى أن تأتى منظمة العفو الدولية بثمة دليل واحد على استخدام الجيش المصرى لتلك القنابل، لكنها محاولة يائسة من تلك المنظمة للنيل من عقيدة الجيش المصرى المشهود له باحترامه كافة قواعد القانون الدولى الإنسانى، وهو يخوض معركة شريفة دفاعا عن سيادة أراضية، ولم نسمع يوما من تلك الممظمة إدانتها لدول استخدمت بالفعل تلك القنابل، ومنها أثناء حرب الخليج عام 1991، حيث استخدمت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا نحو 61 ألف قنبلة عنقودية، وفي عام 2003 استخدمت الولايات المتحدة وبريطانيا نحو 13 ألف قنبلة عنقودية,

وشددت اللجنة على أن محاولات استهداف الجيش المصرى من قبل العفو الدولية أو غيرها سنواجهه بكل حسم، مضيفا: "سنتقدم للأمم المتحدة لإحاطتها علما بعدم موضوعية ومهنية وإنحياز تلك المنظمة للجماعات الإرهابية، بما يفقدها شرط الحياد والمصداقية، وسنطالب الأمم المتحدة بإعادة النظر في منح تلك المنظمة الصفة الاستشارية بالمحلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة".​​