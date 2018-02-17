الصحة: نستهدف 36 ألف طالب جامعي للمشاركة في حل المشكلة السكانية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في المجلس القومي للسكان، إطلاق خطة طموحة أول مارس المقبل ضمن "مبادرة شباب جامعات مصر" للوصول إلى 36 ألف طالب جامعي بنهاية مايو 2018، ليصبحوا شريكا في تنفيذ ورفع وعي زملائهم بمشكلات القضية السكانية، في إطار تفعيل البروتوكول المبرم بين المجلس القومي للسكان ومنظمة "اليونيسيف".

جاء ذلك خلال ورشة عمل لمنسقي الجامعات عقدت ليومين لضبط الخطط المحلية السكانية بناءً على دراسة وتقييم الوضع السكاني الحالي بمحافظات مصر بحضور رؤساء المجالس القومية للسكان بـ27 محافظة.

وأوضح الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، أن الورشة تهدف إلى تمكين ورفع مهارات وقدرات مديري الأفرع بالمجلس القومي للسكان لإدارة البرنامج السكاني بشكل كفء وكتابة التقارير الفنية، ووضع خطة سكانية عاجلة لرفع الوعي المجتمعي، ودعم الخطط السكانية المحلية، وتعديل وتطوير الخطط بالمحافظات، ووضع تطبيق عملي لأهداف الخطة المنضبطة ومستهدفاتها في محافظات كل إقليم، للخروج بتصور لأهداف ومستهدفات خطة كل محافظة.

وأضاف في بيان اليوم، أنه خلال الورشة تم إطلاق الخطة المساعدة للخطة المنضبطة للسكان 2030 التي تهدف إلى رفع الوعي الصحي والمجتمعي "مبادرة شباب مصر"، لتحديد آليات وخطوات التنفيذ والتطبيق العملى للخطة، ووضع تصور مبدئي للخطة التوعوية، وتحديد معوقات التنفيذ وسبل تذليلها.

وأشار توفيق إلى أن "مبادرة شباب مصر" سيتم تنفيذها بالتوازي على محورين الأول سوف يقوم طلاب الجامعات بعدد (100) طالب بعقد جلسات توعية بنظام الند للند داخل الجامعات بالتعاون مع وكلاء الكليات لشئون الطلبة، حيث يعقد الطالب لقاء تثقيفي لخمسة من أقرانه لتكوين مجموعة من 6 طلاب تقوم كل مجموعة بعقد ثلاث لقاءات توعوية ليتم بناء القدرات لـ6 آلاف طالب ومن ثم الوصول إلى المستهدف وهو 36 ألف طالب بنهاية شهر مايو 2018.

وأوضح نائب وزير الصحة أن المحور الثاني سيكون من خلال اختيار 50 طالبا جامعيا للنزول للمجتمع ونشر الثقافات التوعوية لمفهوم الأسرة الصغيرة والعادات الصحية السليمة بهدف رفع الخصائص السكانية للمواطنين، مشيرا إلى أنه مستهدف الوصول إلى 36 ألف مواطن بنهاية مايو 2018، بـ54 منطقة مركزية بالمحافظات ذات الأولويات الخاصة بناء على دراسة أعدت في هذا الشأن، ورفع وعيهم بالمشكلة السكانية بالإضافة إلى رفع وعيهم الصحي من خلال التركيز على التثقيف المجتمعي بالتعاون مع الجامعات.

جدير بالذكر أن المبادرة انطلقت بـ15 محافظة من خلال 12 جامعة كمرحلة أولى للمبادرة، حيث سيتم تدريب الطلاب على 4 ملفات هي الأنماط الصحية السليمة، وتنظيم الأسرة، والتغذية السليمة في كل المراحل العمرية، إضافة إلى الوقاية والعلاج من الأمراض المعدية وغير المعدية.​