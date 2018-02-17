"خارجية النواب": تقرير "العفو الدولية" عن سيناء 2018 محاولة فاشلة للتنظير

كتب- إسلام ضيف وهند الشامي:

انتقد طارق رضوان - رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية حول العملية الشاملة "سيناء 2018".

وقال رضوان فى بيان له، السبت: "بعيدًا عن أن العفو الدولية تعلق على أمور تتعلق بسيادة الدول، وتنتقد عملية وطنية شريفة يقودها الجيش المصري فى محاربة الإرهاب، فإن المنظمة أصدرت بيانا متناقضًا ولا يعدو كونه محاولة فاشلة للتنظير".

وتابع رضوان: "المنظمة التي اعتادت إصدار تقارير متحيزة وغير منطقية تناست تماما أن محاربة الإرهاب تندرج أيضا ضمن إطار حقوق الإنسان، لأنها تعني الحفاظ على حياة المواطنين ضد جماعات إرهابية"، متسائلا: "لماذا لم نجد للمنظمة بيانًا ينتقد العمليات الإرهابية فى سيناء على مدار السنوات الماضية أو بيانًا يدين فيديوهات تنظيم داعش الإجرامية".

واستطرد: "في الوقت الذي تدعي فيها منظمة العفو المثالية في الدفاع عن حقوق الإنسان تجاهلت تمامًا ما عاناه الشعب المصري في حربه ضد الإرهاب، وكم من الشهداء دفعوا أرواحهم ثمنًا لمواجهة إرهاب خسيس".

وأكد رضوان "أن بعض المنظمات التى تدعي الحفاظ على حقوق الإنسان مثل العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش وغيرها، لو دققوا النظر فى مواقفهم سيكتشفون مدى تناقضهم الفج الذى يصل أحيانًا إلى دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية تحت ستار حقوق الإنسان".