"حماة الوطن" ينفي دعم منافس السيسي

كتبت- مروة شوقي:

قال الفريق جلال هريدي، رئيس حزب حماة وطن، إن الحزب سبق أن أعلن تأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية.

وأكد هريدي، في بيان، السبت، أن زج الحملة المنافسة للسيسي، باسم الحزب كمؤيد وداعم لها يتنافى مع الحقيقة، ويعد تجاوزًا غير مقبول في حق "حماة الوطن" المؤيد للسيسي.

ونفى رئيس الحزب، كل ما صدر عن حملة موسى مصطفى موسى، مضيفاً: "نطالب بتصحيح التصريحات المنافية للحقيقة ونؤكد عدم الزج باسم الحزب في أي حملات دون تصريح رسمي من الحزب حتى لا يتعرض صاحبها للمساءلة القانونية".