مؤتمر عن ضوابط التغطية الصحفية للانتخابات اليوم بحضور "جبر ولاشين"

(مصراوي):

تعقد الهيئة الوطنية للصحافة، مؤتمرًا بعنوان "الصحافة القومية والانتخابات الرئاسية"، في التاسعة من صباح اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة.

يشارك في المؤتمر: كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والمستشار لاشين إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء الهيئة، وعمر مروان، وزير الدولة لشئون مجلس النواب؛ ورؤساء مجالس إدارة ورؤساء التحرير الصحف، بالإضافة إلى 350 صحفيا من المؤسسات القومية، اعتمدتهم لجنة الانتخابات للتغطية الصحفية.

ينظم المؤتمر، الذي تدير ندواته الإعلامية رانيا هاشم، حلقات نقاشية، يشارك فيها نخبة من القانونيين، وكبار الصحفيين، حول قواعد تغطية الانتخابات دوليا ومحليا، ومعايير النزاهة والحياد والشفافية.