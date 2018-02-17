الصحة: علاج 1.5 مليون مواطن من المصابين بفيروس "C"- فيديو

كتب- معتز عباس:

كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، عن علاج 1.5 مليون مواطن من المصابين بفيروس "سي" حتى الآن، لافتَا إلى أن الوزارة قامت بعمليات مسح شامل لـ5 ملايين مواطن في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، للقضاء على الفيروس في عام 2020.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس" المذاع عبر فضائية "المحور"، الجمعة، أنه جارٍ المسح لباقي المحافظات التي سيتم فيها الكشف عن المصابين بالمرض.

وأشار مجاهد، إلى أن الوزارة نظمت حملة بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف وصندوق "تحيا مصر"، لحصر المواطنين المصابين بفيروس "سي"، لافتًا إلى أن عدد المواطنين الذين تم الكشف عنهم في الثلاثة أيام الأخيرة أكثر من 28 ألف مواطن في 17 محافظة.

ولفت إلى أن الفئة الأكثر إصابة بفيروس سي تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 59 عامًا، مختتمًا حديثه بالقول: "نهدف إلى علاج 15 مليون مواطن في العام الواحد، وعلى ثلاثة أعوام سنعلن مصر خالية من فيروس سي".