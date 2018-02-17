فاروق الباز: "مش عيب يبقى معاك شهادة وتبيع فول.. العيب تكون عاطل"- فيديو

كتب- معتز عباس:

قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري الكبير، إنه عندما سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 1960، لم يكن يمتلك أي نقود للإنفاق على نفسه، حتى استطاع العمل في مهنة "النقاشة" لمدة أربعة أشهر.

وأضاف الباز، خلال لقائه ببرنامج "باب الخلق"، تقديم الإعلامي محمود سعد، المُذاع على قناة "النهار"، الجمعة: "اشتغلت نقاشا وأنا معايا دكتوراه في الجيولوجيا، لمدة 4 شهور في ولاية بوسطن، وكنت برجع بـ8 دولارات يوميًا".

وتابع العالم المصري: "من يومها بقيت معلم، وبدهن أي حاجة في العمارة اللي مقيم فيها".

ووجه الباز، رسالة مهمة للشباب الذي لا يعمل، قائلًا: "مش عيب يبقى معاك شهادة وتشتغل بتاع فول.. العيب تكون عاطل وقاعد في البيت".