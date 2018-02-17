أكثر الكلمات إنتشاراً

عبد المنعم أبو الفتوح العملية الشاملة 2018 هشام جنينة انتخابات الرئاسة محمد صلاح عيد الحب

فاروق الباز: "مش عيب يبقى معاك شهادة وتبيع فول.. العيب تكون عاطل"- فيديو

12:12 ص السبت 17 فبراير 2018
فاروق الباز: "مش عيب يبقى معاك شهادة وتبيع فول.. العيب تكون عاطل"- فيديو

الدكتور فاروق الباز

كتب- معتز عباس:

قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري الكبير، إنه عندما سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 1960، لم يكن يمتلك أي نقود للإنفاق على نفسه، حتى استطاع العمل في مهنة "النقاشة" لمدة أربعة أشهر.

وأضاف الباز، خلال لقائه ببرنامج "باب الخلق"، تقديم الإعلامي محمود سعد، المُذاع على قناة "النهار"، الجمعة: "اشتغلت نقاشا وأنا معايا دكتوراه في الجيولوجيا، لمدة 4 شهور في ولاية بوسطن، وكنت برجع بـ8 دولارات يوميًا".

وتابع العالم المصري: "من يومها بقيت معلم، وبدهن أي حاجة في العمارة اللي مقيم فيها".

ووجه الباز، رسالة مهمة للشباب الذي لا يعمل، قائلًا: "مش عيب يبقى معاك شهادة وتشتغل بتاع فول.. العيب تكون عاطل وقاعد في البيت".

 

فاروق الباز الولايات المتحدة برنامج باب الخلق محمود سعد

الخبر التالى:

الصحة: علاج 1.5 مليون مواطن من المصابين بفيروس "C"- فيديو

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان