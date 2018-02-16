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التعليم تؤكد متابعتها لحادث مقتل رئيسة قسم القيد بإدارة الغردقة

11:37 م الجمعة 16 فبراير 2018
التعليم تؤكد متابعتها لحادث مقتل رئيسة قسم القيد بإدارة الغردقة

وزارة التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

قال أحمد خيرى المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن إدارة الغردقة التعليمية بمحافظة البحر الأحمر، تتابع واقعة مقتل رئيسة قسم القيد والحفظ بالإدارة، على يد زميلتها، مشيرًا إلى أن النيابة العامة صرحت بدفن السيدة.

وأضاف خيري في بيان، الجمعة، أن الوزارة وجهت المديرية التعليمية بمتابعة صرف المستحقات المالية للمغفور لها.

جاء هذا إثر ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مقتل سيدة تعمل بإدارة الغردقة التعليمية على يد زميلتها بغرض السرقة.

وزارة التربية والتعليم حمد خيرى لبحر الأحمر لغردقة

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