التعليم تؤكد متابعتها لحادث مقتل رئيسة قسم القيد بإدارة الغردقة

كتبت- ياسمين محمد:

قال أحمد خيرى المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن إدارة الغردقة التعليمية بمحافظة البحر الأحمر، تتابع واقعة مقتل رئيسة قسم القيد والحفظ بالإدارة، على يد زميلتها، مشيرًا إلى أن النيابة العامة صرحت بدفن السيدة.

وأضاف خيري في بيان، الجمعة، أن الوزارة وجهت المديرية التعليمية بمتابعة صرف المستحقات المالية للمغفور لها.

جاء هذا إثر ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مقتل سيدة تعمل بإدارة الغردقة التعليمية على يد زميلتها بغرض السرقة.