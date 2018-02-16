تفاصيل 3 دقائق لروبيرتو كارلوس في عزبة الهجانة.. صور

كتب- إسلام ضيف:

تصوير- محمود بكار:

"سعيد للغاية بوجودي في مصر، وأريد أن أشارك في مساعدة المصريين المصابين بفيروس سي"، كلمات قالها روبيرتو كارلوس، لاعب منتخب البرازيل وريال مدريد السابق، أثناء زيارته لقافلة "حلل واطمن" بعزبة الهجانة بمدينة نصر، التي تهدف للكشف المبكر عن فيروس سي.

انتظر العشرات من قاطني عزبة الهجانة، بمدينة نصر، "كارلوس"، بعد عصر اليوم الجمعة، بعد سماعهم بمجيئه، ليحتفوا بقدومه إلى الحي الفقير، والتقاط الصور معه، أو الحصول على توقيعه على أحد القمصان الرياضية، كما قال عدد منهم لمصراوي.

وصل "كارلوس" إلى القافلة الطبية التي ينظمها ائتلاف دعم مصر، بالتعاون مع وزارة الصحة وشركتي برايم فارما وفاركو للأدوية، بالعزبة، وسط انتشار مُكثف لأفراد إحدى شركات الحراسات الخاصة.

صعد اللاعب البرازيلي المُخضرم إلى عربة الكشف الطبي- لارتفاعها- وتحدث منها لوسائل الإعلام، في كلمة مقتضبة، لم تستغرق ثلاث دقائق، ثم انصرف مسرعًا بعدها هو وعدد من الأفراد كانوا معه إلى سيارته.

حاول عدد كبير من أهالي عزبة الهجانة اللحاق بـ"كارلوس" قبل استقلاله سيارته، مرددين: "بنحبك يا كارلوس.. بنحبك يا كارلوس"، لكن دون جدوى.

واستكمل أطباء القافلة الطبية، أخذ عينات من مواطني "الهجانة" لفحصها، وتحديد أي منها سلبيًا، وأي منها إيجابي النتيجة.