الأرصاد تحذر المواطنين من موجة سيئة تضرب البلاد السبت.. فيديو

كتب- معتز عباس:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس سيشهد حالة من عدم الاستقرار، السبت، تبدأ من جنوب البلاد وسواحل البحر الأحمر، وتمتد إلى وسط سيناء وعلى السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، حيث تتمثل في سقوط الأمطار الغزيرة التي تصل إلى حد السيول.

وأضاف "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور"، الجمعة، أن موجة الطقس السيء تستمر يومي السبت والأحد، على أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة وسط سيناء والسواحل الشمالية، وقد تزيد قوتها.

وحذر رئيس هيئة الأرصاد، المواطنين من تخفيف الملابس، والوجود في مناطق السيول، مطالبًا سائقي السيارات بتوخي الحذر التام على الطرق.