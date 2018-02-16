"الوفد" يدشن حملة لدعوة المواطنين للمشاركة في انتخابات الرئاسة

كتبت- مروة شوقي:

قال المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد، إن الحزب سيدشن حملة دعائية كبرى خلال الفترة المقبلة بوسائل الإعلام المختلفة؛ لدعوة وحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بصفتها استحقاقًا دستوريًا يجب على الجميع المشاركة فيه بغض النظر عن اسم المرشح.

ووصف قورة، في بيانٍ اليوم الجمعة، المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أواخر مارس المقبل بـ"الضرورة".

وأوضح مساعد رئيس حزب الوفد أن بيت الأمة احتضن منذ أيام اجتماعًا للأحزاب السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان، وتوافق على دعوة المصريين للمشاركة في انتخابات الرئاسة، بجانب الوقوف صفًا واحدًا مع قوات الجيش والشرطة في حربهما ضد الإرهاب الذي يهدف لإسقاط الدولة المصرية.