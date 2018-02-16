"الكنيسي" يرد على أماني الخياط: "مقدر حالتها"

كتب- محمود رمزي:

قال حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، إن أماني الخياط، مقدمة برنامج "بين السطور"، ستعرف أن مصر بها نقابة إعلاميين في أقرب وقت.

كانت الإعلامية أماني الخياط، مقدمة برنامج "بين السطور" على قناة "On Live"، قالت في تصريح لمصراوي؛ تعقيبًا على قرار إيقاف نقابة الإعلاميين لها شهرًا عن تقديم البرنامج: "لا تعليق، وأنا معرفش إن مصر فيها نقابة إعلاميين".

وأضاف" الكنيسي"، فى تصريح لمصراوي، اليوم الجمعة: "معلش أنا مقدر حالتها، لكن أماني بكرة تعرف أن في نقابة إعلاميين في مصر، لما ينفذ القرار".

وأضاف: "قناة On Live ملتزمة بتنفيذ قرار النقابة، وفي حال الإخلال به، يُحال الأمر إلى المجلس الأعلى للإعلام، والذي يملك من الصلاحيات ما يصل إلى غلق القناة حال عدم الالتزام بالقرار".

وقال الكنيسي، في بيانٍ أمس الخميس، إن الإيقاف جاء بعد مناقشة تقرير اللجنة القانونية للنقابة، والذي انتهى إلى ثبوت وقوع مقدمة البرنامج في تجاوزات مهنية ووطنية بلغت حد الإساءة إلى دولة عربية شقيقة في توقيت بالغ الدقة والحساسية، وبالرغم من إعلامها قانونيًا مرتين لم تمتثل للتحقيق أمام اللجنة القانونية، ما يُعد اعترافًا بخطئها".