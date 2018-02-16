أول قرار من "الوطنية للإعلام" بعد تسريب تهديدات رئيس قناة بـ"اغتصاب صحفية"

كتب - عمر مصطفى:

أصدر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارًا بإيقاف رئيس إحدى القنوات المتخصصة بماسبيرو، عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات في التسجيل الصوتي المنسوب إليه، والذي هدد فيه باغتصاب صحفية.

وعرض الإعلامي جابر القرموطي، تسجيلا صوتيًا منسوبًا لقيادي بإحدى القنوات المتخصصة بماسبيرو، وهو يتلفظ بألفاظ خادشة للحياء.

وقال القرموطي، خلال تقديمه برنامج "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار"، إنه يتعجب من أن يقول مسؤول مثل هذا الكلام.