التعليم: ندرس إعادة توزيع المناهج الدراسية بشمال سيناء

القاهرة - أ ش أ:

اجتمع حسين محمود حسين، مدير عام تنمية مادة الرياضيات، مع موجهي عموم مادة الرياضيات على مستوى الجمهورية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بتوزيع المنهج، والتعليمات اللازمة لطرق التدريس الجديدة لمعلمى الرياضيات.

وأكد مدير مادة الرياضيات في بيان للوزارة اليوم الجمعة، على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على المستقبل الدراسي للطلاب بمحافظة شمال سيناء، مشيرا إلى أن الوزارة متمثلة فى مكتب مدير تنمية مادة الرياضيات بصدد عمل إعادة توزيع للخطة الدراسية والمناهج بكافة المراحل لمحافظة شمال سيناء، وذلك بعد الوقوف على الفترة الفعلية لتوقف الدراسة.

وقال: "نظرًا للظروف التي يمر بها الفصل الدراسي الثاني ودراسة إعادة توزيع الخريطة الزمنية فسوف يتم تخصيص بعض الأجزاء للاطلاع فقط للفصل الدراسي الثاني لمرحلة التعليم الأساسى 2017/2018 وسوف يتم تحديد هذه الأجزاء بواسطة خبراء مكتب تنمية مادة الرياضيات وإعلانها بعد الإعتماد من رئيس قطاع التعليم العام، مع ضرورة مراعاة فترة التوقف لبعض المدارس أثناء الأنتخابات الرئاسية القادمة".

وأضاف أنه تم مناقشة امتحانات الفصل الدراسى الأول 2017-2018 للشهادة الإعدادية وباقى المراحل التعليمية الأخرى، والوقوف على المشكلات والشكاوى وبعض العيوب الفنية فى الامتحانات وإيجاد الحلول الفعلية لها ومعالجتها، موجهًا بضرورة الاهتمام بالمواصفات الفنية للفصل الدراسي الثانى وأيضًا الدور الثاني 2017-2018، متحدثًا عن أنه يتم تدريب المعلمين والموجهين على كيفية عمل أسئلة الامتحانات فى ضوء هذه المواصفات.

وخلال الاجتماع تم تسليم مواصفات الامتحان للفصل الدراسى الثانى والتدريبات عليها على CD لتدريب الطلاب عليها.

وأضاف حسين ، أن امتحان الدمج تكون الأسئلة والإجابة بنفس الورقة فى كافة المراحل التعليمية وانتهاءً بالصف الثالث الثانوي، مع مراعاة مشاركة المعلمين والموجهين فى وضع الأسئلة الخاصة بالامتحانات .

وشدد مدير مادة الرياضيات علي ان اختيار مشرفين التقدير للثانوية العامة يخضع لعدة قوانين منها ألا يكون لديه أي موانع تحول دون اشتراكه كمشرف تقدير طبقًا للنشرة العامة رقم 1 بتاريخ 23/11/2017 بشأن الإشتراك فى أعمال الامتحانات العامة، وألا يكون للمشرف أى صلة قرابة بأحد الطلاب حتى الدرجة الثالثة بالقطاع المرشح له، وأن يكون المشرف من خارج القطاع المرشح له، مضيفًا أنه تم مناقشة نماذج امتحانات الثانوية العامة .