"علشان تبنيها" تنظم مؤتمرًا لدعم السيسي في البحرين

كتب- إسلام ضيف:

نظم الدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب، ومنسق حملة علشان تبنيها في الخارج، بالتنسيق مع الجالية المصرية بالبحرين مؤتمرًا لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأوضح حسين في بيان، اليوم الجمعة، أن أبناء الجالية المصرية بالبحرين أعلنوا دعمهم للسيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، واصفين نزولهم لصناديق الاقتراع، برسالة شكر للرئيس عما قدمه من إنجازات في الفترة الرئاسية الأولى، مقدرين تغليبه مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية وعلى حياته.

وتحدث منسق حملة علشان تبنيها في الخارج عن إنجازات الرئيس، الفترة السابقة في المجالات المختلفة خاصة بمجالات الصحة والتعليم والإسكان والزراعة والطرق والمواصلات واكتشافات الغاز والبترول وتمكين المرأة والشباب ورفع قدرات الجيش المصري وجهود مكافحة الاٍرهاب.

كما تحدث المهندس السيد مسعود، منسق الحملة بالبحرين عن أهمية دور أعضاء الجالية في حشد المصريين للتصويت.​