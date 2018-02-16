"إسكان النواب" تناقش "التصالح في مخالفات البناء" الأسبوع المقبل

كتب- أحمد علي:

تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الأسبوع المقبل بعد إرساله من الحكومة بشكل رسمي.

قال النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، إن مشروع القانون من المشاريع المهمة، والتي تشغل قطاعًا عريضًا من المجتمع المصري، وتقضي على الكثير من المشاكل والقضايا العالقة بسبب مخالفات البناء، وهذا الملف من الملفات الشائكة التي لم يقدم أي برلمان سابق على فتحه، وهذا الأمر يضاف لإنجازات المجلس الحالي.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في بيان، اليوم الجمعة، أن اللجنة ستستدعي كل الجهات المعنية بالقانون والمخاطبة به، وستستمع لممثلين من المواطنين؛ بهدف أن يخرج القانون للنور محققا التوازن بين المواطنين والدولة، وهذا القانون سيطبق لفترة زمنية محددة حتى لا يكون دافعا للمخالفة فيما بعد، مشددا على أن اللجنة لن تستعجل مناقشة القانون، مؤكدًا صدوره خلال دور الانعقاد الحالي.​