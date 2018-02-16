شكري ووزير الدفاع اليوناني يبحثان "تهديدات البحر المتوسط"

القاهرة - أ ش أ:

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، مع وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس، خطط مكافحة الإرهاب في المنطقة مع تزايد عمليات انتقال العناصر الارهابية من مناطق الصراع في سوريا والعراق الي منطقة البحر المتوسط وشمال افريقيا.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين عبرا خلال المقابلة عن تقديرهما للمستوى المتميز للعلاقات بين مصر واليونان، وتطلعهما لأن يشهد عام 2018 تطورات جديدة بشكلٍ يعكس البعد الإستراتيجي الذى وصلت إليه تلك العلاقات، لا سيما في مجال التعاون العسكري والأمني ، حيث تتزايد التحديات المشتركة التي تواجه الدولتين.

وأشاد الوزيران بآلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص وما تمثله من إطار متميز أسهم في تعزيز مجالات التعاون ببن البلدان الثلاثة.

وقال أبو زيد إن شكري استعرض الدور الهام الذي تضطلع به مصر في مجال مكافحة الإرهاب ، حيث اهتم الوزير اليوناني بالتعرف علي تطورات عملية سيناء 2018 ، مشيدا بالجهود المصرية في التصدي لهذه الظاهرة البغيضة علي كافة الأصعدة.

من جانبه ، استمع الوزير شكري الي تقييم وزير الدفاع اليوناني للتهديدات المتزايدة في منطقة شرق البحر المتوسط، وناقش الجانبان سبل التعامل مع تلك التهديدات علي كافة الأصعدة.

من ناحية أخري ، بحث الوزيران جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية ، والتي تمثل شاغلا هاما لليونان وللشركاء الأوروبيين بوجه عام ، حيث استعرض وزير الخارجية التجربة المصرية الرائدة في محاصرة هذه الظاهرة ، والتعامل معها من منظور شامل يستوعب مختلف الأبعاد الاقتصادية والتنموية والإنسانية.