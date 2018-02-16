رئيس جامعة القاهرة يشيد بتضحيات القوات المسلحة لحماية الوطن

كتب- محمد قاسم:

التقى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اللواء أركان حرب خالد توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

وبحسب بيان للجامعة اليوم الجمعة، تم خلال اللقاء بحث الترتيبات الخاصة بالندوة التثقيفية المشتركة المزمع عقدها يوم الأربعاء 28 فبراير الجاري بقاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة بمشاركة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، وحضر اللقاء اللواء السيد علي الغالي مدير جمعية المحاربين القدامي.

وأشاد الخشت، بالقوات المسلحة المصرية والدور الهام الذي تؤديه في حماية الوطن ومواجهة الإرهاب، وكذلك تضحيات رجالها للمحافظة على كيان الدولة المصرية، مؤكدًا أن الشعب المصري يعتز دائمًا بقواته المسلحة ويقف دائمًا مساندًا له في مختلف الظروف.

كما أعرب الخشت عن تقدير الجامعة للدور الذي تقدمه قوات الدفاع الشعبي والعسكري من خلال إدارة التربية العسكرية بجامعة القاهرة، لطلابها من تدريب وتوعية تساهم غرس قيم الإنتماء والولاء للوطن.