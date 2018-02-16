ماراثون دراجات للعاملين بـ"مصر للطيران"

كتب - طه عبيد:

نظمت الشركة القابضة لمصر للطيران اليوم الجمعة، ماراثون دراجات للعاملين بالشركة تحت شعار (توفيرا للطاقة والبنزين)، تحت رعاية رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران صفوت مسلم، وشارك فيه أكثر من 80 موظفا من هواة ركوب الدراجات.

وانطلقت الجولة من المبني الإداري للشركة إلي طريق المطار - العروبة ، والعودة مع توفير كافة التسهيلات المرورية والخدمات التأمينية بالتنسيق مع الإدارة العامة للعلاقات العامة بالشركة القابضة والإدارة العامة للتسويق بشركة الخطوط الجوية والإدارة العامة للدعاية والإعلام بالشركة القابضة.

ويهدف الماراثون إلى تعزيز العلاقات بين العاملين وإتاحة أجواء ترفيهية تقوي مشاعر الأسرة الواحدة التي تسود بين العاملين في الشركة، وتشجيعهم علي ممارسة هذه الرياضة الهامة للمحافظة على الصحة والبيئة، وكذلك تأهيل المجتمع على تقبل ثقافة ركوب الدراجات كوسيلة للنقل من أجل بيئة نظيفة، وأحد حلول القضاء على أزمة الطاقة والتلوث والزحام المروري.

وأعرب العاملون المشاركون بالماراثون عن سعادتهم ومشاركتهم في الجولة، وطالبوا بتكرار مثل هذه الأنشطة الرياضية.