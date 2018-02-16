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الجاحر: أهالي سيناء يثبتون للعالم حجم تضحياتهم فى سبيل حماية الوطن

02:00 ص الجمعة 16 فبراير 2018
الجاحر: أهالي سيناء يثبتون للعالم حجم تضحياتهم فى سبيل حماية الوطن

اللواء يونس الجاحر

كتب- محمد قاسم:

أكد اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه بانتهاء العملية العسكرية الشاملة فى سيناء، ستكون القوات المسلحة قضت على كافة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية لافتًا إلى أن خطط التنمية ستكون عقب تطهير سيناء من الإرهاب مباشرة.

وأضاف الجاحر، في تصريحات له اليوم، أن العمليات العسكرية شارفت على الانتهاء، وسيتم الإعلان في أقرب وقت أن سيناء خالية من أي تهديد من شأنه أن يعطل مسيرة التنمية، خاصة وأن الجيش المصري يقوم بتلك العمليات من قبيل الثأر لكافة الذين استشهدوا خلال الفترة الماضية، موجها التحية لأهالى سيناء وشبابها الذين يثبتون للعالم حجم التضحية والفناء فى سبيل حماية الوطن.

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى أن الشعب المصري كله ومؤسسات الدولة تقف إلى جانب الجيش المصري في الملحمة البطولية التي يسطرها في سيناء.

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