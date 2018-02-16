تفاصيل اجتماعات مسئولى «المحطات النووية»و «روساتوم»الروسية لمناقشة بدء انشاءات محطة الضبعة النووية

محمد صلاح:

كشف مصدر مسئول بهيئة المحطات النووية ، إنه تم عقد عدة اجتاماعات مؤخرا بين مسئولة هيئة المحطات النووية و مسئولى مؤسسة "روس اتوم" المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية،حيث ناقشا خلالها الخطوات التنسيقية لبدء انشاءات الدعم اللوجيستى لمحطة الضبعة النووية.

وأكد المصدر فى تصريحاته لمصراوي، أنه من المقرر بدء إنشاءات المخطط العام للمشروع من طرق ومرافق داخل المحطة بداية من شهر ابريل المقبل، موضحا أنه ناقش مسئولى وزارة الكهرباء وهيئة المحطات النووية مع وفد المؤسسة الروسية برئاسة فاليرى ليمارنكو رئيس شركة أتوم ستروى إكسبورت الروسية والوفد المرافق له، إجراءات الحصول على التراخيص والخطوات التنفيذية لبدء الإنشاءات، وناقشا خلال الاجتماعات التصميمات الشاملة للمحطة قبل اعتمادها من هيئة الأمان النووى، وأيضا الجانب المتعلق بإنشاءات المكون المحلى والذى يصل إلى 20% من إنشاءات المحطة بالكامل والذى تتولى الشركات المصرية تنفيذة.

واوضح ان الجانبين اتفقا على عقد عدة لقاءات لتنسيق آليات العمل خلال المرحلة المقبلة ووضع ضوابط المراجعة الأولية لجميع الإجراءات التي تتعلق بالاستعدادات المبدئية لدخول المشروع النووى حيز التنفيذ.

واكد أنه من المقرر الانتهاء خلال المرحلة المقبلة من مراجعة وفحص كل البيانات المقدمة من هيئة المحطات النووية وتقديمها إلى هيئة الرقابة النووية لاستخراج تصاريح العمل للمهندسين والفنيين المصريين العاملين بالمشروع​.