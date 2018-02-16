​نقيب الصحفيين: سأتقدم بـ3 بلاغات ضد رئيس قناة بـ"ماسبيرو" هدد باغتصاب صحفية

القاهرة- مصراوي:

أعلن عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، تقدمه بـ3 بلاغات لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وحمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين، ضد رئيس إحدى القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصري، بعد تسريب تسجيل له يقول فيه إنه سيغتصب إحدى الصحفيات.

وقال سلامة في تصريحات لـ"مصراوي": "هذا الكلام الذي تردد في التسريب إذا ثبتت صحته، فإن هذا الشخص بذيء ويفتقد إلى الأدب ولن أتركه، لأن تهديده باغتصاب إحدى الصحفيات يمثل خرقا للقانون وافتقادًا للذوق العام"، مشددًا على أن هذا الشخص لا يستحق أن يكون موجودًا بالتليفزيون المصري.

وتابع سلامة: "هذا الشخص سفيه، وكلامه أغضبني بشدة، وإذا تأكدت من هوية صاحبه، سأتقدم على الفور ببلاغ للنائب العام ضده، بتهمة السب والقذف والإخلال بالذوق العام".