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"الوطنية للصحافة" تعقد مؤتمراً للتدريب على تغطية انتخابات الرئاسة.. السبت

11:42 م الخميس 15 فبراير 2018
"الوطنية للصحافة" تعقد مؤتمراً للتدريب على تغطية انتخابات الرئاسة.. السبت

كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

القاهرة - مصراوي:

تعقد الهيئة الوطنية للصحافة، مؤتمرًا بعنوان "الصحافة القومية والانتخابات الرئاسية"، في التاسعة من صباح السبت القادم، بفندق شتايجنبرجر بميدان التحرير.

يشارك في المؤتمر، الذي يحضره المستشار لاشين إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء الهيئة، والوزير عمر مروان، وزير الدولة لشئون مجلس النواب؛ ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف، بالإضافة إلى 350 صحفيا من المؤسسات القومية، اعتمدتهم لجنة الانتخابات للتغطية الصحفية.

وينظم المؤتمر، الذي تدير ندواته الإعلامية رانيا هاشم، حلقات نقاشية، يشارك فيها نخبة من القانونيين، وكبار الصحفيين، حول قواعد تغطية الانتخابات دوليا ومحليا، ومعايير النزاهة والحياد والشفافية.

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