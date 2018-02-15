باحثة بـ"الألمانية" تتوصل لنتائج جديدة تسهم في علاج مرضى سرطان الدم

كتب - محمد قاسم ومصطفى عريشة:

حصلت الباحثة سحر أحمد حسن، المعيدة بكلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة الألمانية بالقاهرة، على درجة الماجستير بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عن رسالتها الأولى من نوعها في مجال الصيدلة الإكلينيكية بالمشاركة بين الباحثة ومستشفى سرطان الأطفال 57357 بهدف تحسين النتائج العلاجية للأدوية المستخدمة في بروتوكول علاج مرضى سرطان الدم.

وذكرت الجامعة في بيان، أن الرسالة جاءت بعنوان: "تأثير تفاعلات فرط الحساسية الإكلينيكية والأجسام المضادة لمكافحة أسباراجينيز على نشاط أدوية أسباراجيناز في أطفال مرضى اللوكيميا اللمفاوية بمصر".

وتهدف هذه الدراسة البحثية إلى إيجاد مدى الارتباط المحتمل بين تفاعلات فرط الحساسية السريرية للعقار المضاد للسرطان "الإسباراجيناز" والأجسام المضادة له من ناحية، وتأثير تناول هذا العقار على الأطفال المصريين المصابين بسرطان الدم الليمفاوي الحاد من ناحية أخرى.

ويذكر أن تفاعلات فرط الحساسية السريرية تعني حدوث استجابة مناعية مبالغ فيها بشكل يؤذي المريض نفسه.

وسعت الباحثة في رسالتها على تحديد العوامل الأخرى السلبية التي قد تكون مرتبطة بظهور ردود فعل فرط الحساسية السريرية ومهاجمة الأجسام المضادة لمكافحة الدواء الأسباراجيناز" خاصة وأن هناك عدة عوامل قد تتسبب في إضعاف العلاج به مثل العمر والجنس والحالات المستعصية المصابة بالمرض.

وأشرف الدكتور حسن عدوان أستاذ السموم الإكلينكية بالجامعة الألمانية بالقاهرة، على الرسالة المقدمة بجانب الدكتورة إيمان سيدهم كبير أطباء مستشفى سرطان الأطفال 57357 وأستاذ سرطانات الدم للأطفال بالمعهد القومي للأورام وجامعة القاهرة.

وقال عدوان، إن الصيدلة الإكلينيكية أو السريرية هي فِرع مِن فُروع عِلم الصيدلة ويعُد الصيدلي السريري المصدر الرئيسي للمعلومات الصحيحة عن الاستخدام الآمن للدواء وقياس تأثير فعاليتها على المرضى داخل المستشفيات والعيادات وتقديم توصيات لاختيار الدواء اللازم.

وتكونت لجنة التحكيم من الدكتور ثورستن ليهر رئيس قسم الصيدلة الإكلينكية بجامعة سارالاند بألمانيا، وهو يعد من الأساتذة القلائل في هذا التخصص بألمانيا، وله ما يزيد على 100 بحث علمي في هذا مجال، والدكتور أسامة بداري رئيس هيئة الرقابة الدوائية، ورئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية بجامعة عين شمس سابقًا، والدكتور عادل أبوعلي أستاذ مساعد الصيدلة الإكلينكية بالجامعة الألمانية.

وأعرب البروفسيور "ليهر"، عن ثنائه بموضوع البحث وسعادته بالنتائج التي توصلت إليها لما ترأه فيه من مواكبته للتطورات العلمية في هذا المجال عالمياً حيث يعتبر إضافة لمجهود العلماء والباحثين في أنحاء العالم في تطوير الاستراتيجيات الوقائية والخطط العلاجية لمقاومة خطر هذا المرض وتقليل الآثار الجانبية لعلاجه.

وأبدت الباحثة سحر حسن، سعادتها بما توصلت إليه من نتائج في بحثها لمساهتمه في علاج الكثير من الأطفال المصريين المصابين بسرطان الدم بشكل خاص، مؤكدة سعيها لاستكمال بحثها في نفس المجال ونشر ما توصلت له في المجلات العلمية العالمية في أقرب وقت.