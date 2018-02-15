"الإعلاميين": إيقاف أماني الخياط لمدة شهر.. وأحمد الشريف 3 أسابيع

القاهرة - مصراوي:

أعلن حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، إيقاف الإعلامية أماني الخياط، مقدمة برنامج "بين السطور" على قناة "On Live"، لمدة شهر.

وقال الكنيسي في بيان اليوم الخميس، إن "ذلك جاء بعد مناقشة تقرير اللجنة القانونية للنقابة، والذي انتهى إلى ثبوت وقوع مقدمة البرنامج في تجاوزات مهنية ووطنية بلغت حد الإساءة إلى دولة عربية شقيقة في توقيت بالغ الدقة والحساسية، وبالرغم من إعلانها قانونياً مرتين لم تمتثل للتحقيق أمام اللجنة القانونية، مما يُعد اعترافاً بخطئها".

كما قررت النقابة إيقاف الإعلامي أحمد الشريف، مقدم برنامج "ملعب الشريف" المذاع على قناة "LTC" لمدة 3 أسابيع، حيث انتهى تقرير اللجنة القانونية إلى ثبوت مخالفة مقدم البرنامج للمعايير المهنة والأخلاقية وميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، عبر مداخلة هاتفية لأحد ضيوف البرنامج تضمنت كل ألوان السباب والاتهامات للعديد من الشخصيات العامة، دون أي تدخل من مقدم البرنامج لإيقاف الضيف أو إنهاء المداخلة، وبالرغم من إعلانه قانونياً مرتين لم يمتثل للتحقيق أمام اللجنة القانونية، مما يُعد اعترافاً بخطئه.

وأوضح "الكنيسي" أنه سيتم إحالة ملف قناة "ON Live" للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إذا سمحت لمقدمة البرنامج بالظهور على الشاشة بعد إيقافها شهراً لأن القناة بذلك تُعد شريكة في المسئولية، وكذلك إحالة ملف قناة "LTC" للمجلس إذا سمحت القناة لمقدم البرنامج بالعمل خلال فترة إيقافه، وذلك وفقاً لقانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي يتولى محاسبة المؤسسات، ومن ثم يتم التنسيق والتكامل بين النقابة والمجلس.