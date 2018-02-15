مصر تفوز بجائزة "الطيب صالح" العالمية للإبداع الكتابي بالسودان

الخرطوم - أ ش أ:

فازت مصر بالمركز الأول في فرع الدراسات النقدية حول أدب المكان، في جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي في دورتها الثامنة بالسودان، وتوج به الأديب المصري محمد إسماعيل اللبان.

اختتمت فعاليات جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي بالسودان في دورتها الثامنة، مساء اليوم الخميس، وذلك في حفل كبير أقيم بقاعة الصداقة بالخرطوم، بحضور النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن بكري حسن صالح، والقائم بعمل سفير مصر بالخرطوم كريم عصام الدين أمين، وجمع غفير من القيادات السودانية وأعضاء البعثات الدبلوماسية والمثقفين والجمهور من عدة دول.

وأعلن مجلس أمناء الجائزة أسماء الفائزين في مجالات الجائزة الثلاثة، ففي فرع الرواية، فاز بالمركز الأول فيصل قرطش من سوريا، وبالمركز الثاني عمر أحمد فضل الله، والثالث ملكة الفاضل عمر من السودان، وفي فرع القصة القصيرة فاز بالمركز الأول خديجة يكن من المغرب، والثاني حسن حميد من فلسطين، والثالث حفيظ سفاحي من المغرب، وفي فرع الدراسات النقدية حول أدب المكان فاز بالمركز الأول محمد إسماعيل اللبان من مصر، والثاني مبروك دليدي من الجزائر، والثالث آمنة محمد عبده من اليمن.

وقال أمين عام الجائزة مجذوب عيداروس، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم، إن النسخة الثامنة تم تنظيمها تحت شعار "كتبت حتى أقيم جسرا بيني وبين بيئة افتقدتها"، وتم اختيار الدكتور محمد حامد حريز شخصية العام الثقافية تقديرا لإسهاماته العلمية والأدبية.

وأضاف أن الفعاليات الختامية للنسخة الثامنة من الجائزة- التي عقدت على مدى يومين- تضمنت عدداً من الجلسات العلمية تمت خلالها مناقشة عدة أوراق عمل ودراسات نقدية وأدبية، شارك فيها الأدباء: الجزائري واسيني الأعرج والأردني محمد شاهين والكويتي طالب الرفاعي وسفير أستراليا بالقاهرة والخرطوم نيل هوكنز، بجانب عدد كبير من أدباء السودان.

وأشار إلى مشاركة 626 عملا أدبيا تمثل 28 دولة في مجالات الجائزة الثلاثة هذا العام، والتي تركزت حول سرديات أدب الرحلة، لافتا إلى أن مجموع الجوائز يبلغ 98 ألف دولار.