ماذا جرى خلال 6 أيام للعملية الشاملة "سيناء 2018"؟.. (تسلسل زمني)

كتب- محمد نصار:

7 أيام مرت على العملية الشاملة "سيناء 2018"، والتي تنفذها القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية؛ للقضاء على العناصر التكفيرية في شمال ووسط سيناء وعلى الشريط الحدودي، التي انطلقت الجمعة الماضي الموافق 9 فبراير الجاري.

وأصدرت القوات المسلحة، 7 بيانات بشكل يومي، منذ بدء العملية وحتى اليوم، حملت نتائج العملية وحجم الخسائر في صفوف الإرهابيين.

يرصد مصراوي، نتائج العملية وما جرى في 7 أيام، "تايم لاين":

9 فبراير

طالبت القوات المسلحة، المواطنين بالتعاون الفوري معها والإبلاغ عن أي عناصر تهدد أمن واستقرار الدولة.

استهدفت القوات الجوية بعض البؤر والأوكار ومخازن الأسلحة والذخائر التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة لاستهداف قوات إنفاذ القانون والأهداف المدنية بشمال ووسط سيناء.

شددت القوات البحرية إجراءات التأمين على المسرح البحري بغرض قطع خطوط الإمداد عن العناصر الإرهابية، وشددت قوات حرس الحدود والشرطة المدنية إجراءات التأمين على المنافذ الحدودية والمجرى الملاحي.

10 فبراير

نجحت القوات المسلحة في تنفيذ العديد من الضربات الجوية التي استهدفت مخازن الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة ومناطق الدعم اللوجيستي المكتشفة.

نفذت القوات البرية مدعومة بالقوات الخاصة وقوات حرس الحدود بالتعاون مع الشرطة عدة مداهمات على مختلف المحاور داخل المدن بشمال ووسط سيناء لمطاردة العناصر الهاربة والقضاء عليها واستكمال تدمير الأهداف التابعة للعناصر الإرهابية.

أجرت القوات تمشيطا مستمرا للمناطق الساحلية لقطع طريق الإمدادات عن الجماعات الإرهابية.

11 فبراير

دمرت القوات المسلحة 66 هدفًا للعناصر الإرهابية.

قضت القوات على 4 عناصر تكفيرية حاولوا مراقبة قوات العملية واستهدافها.

ضبط 30 من المشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

إبطال مفعول 12 عبوة ناسفة مزروعة على محاور تحرك القوات.

تدمير 11 سيارة دفع رباعي بالإضافة إلى 31 دراجة بخارية.

تدمير 3 مخازن تحتوي على كميات كبيرة من المواد المتفجرة والزي العسكري.

تدمير معمل ميداني يستخدم لتصنيع العبوات الناسفة، وتدمير مركز إعلامي به الكثير من وسائل الاتصال اللاسلكية.

تدمير 6 مزارع لنبات البانجو والخشخاش على مساحة 20 فدان.

12 فبراير

دمرت القوات 60 هدفًا للعناصر الإرهابية بعد توافر معلومات استخباراتية حولها.

قضت القوات على 12 تكفيريا خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات المكلفة بأعمال المداهمة

ضبط كميات من الأسلحة والذخائر، والقبض على 92 من المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم.

ضبط وتدمير والتحفظ على 20 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية، وتدمير 27 دراجة نارية.

تدمير 30 عشة ووكر ومخزن عثر بداخله على كميات من المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة العبوات الناسفة وأجهزة اتصال.

إبطال 23 عبوة ناسفة مزروعة بمناطق العمليات، وتدمير 7 مزارع لنبات البانجو والخشخاش المخدر.

العثور على 13 مخبئًا تحت الأرض بداخلها كميات كبيرة ( مواد إعاشة - قطع غيار دراجات نارية - أدوات تصنيع العبوات الناسفة)

تدمير خندق مجهز هندسيًا ومغطى بطول 250 مترًا وعرض مترين، وضبط ورشة لتفكيك العربات المسروقة.

13 فبراير

دمرت القوات الجوية 7 سيارات خلال للعناصر الإرهابية.

القضاء على خلية إرهابية شديدة الخطورة مكونة من 10 تكفيريين أثناء الاختباء بأحد المنازل بنطاق مدينة العريش بعد تبادل لإطلاق النيران مع قوات المداهمة.

القبض على 400 فرد من العناصر الإجرامية والمشتبه بهم منهم جنسيات أجنبية واتخاذ الإجراءات القانونية.

تدمير 6 سيارات و13 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية في عملياتها الإجرامية.

تدمير 143 عشة ووكرًا ومخزنًا بداخلها عدد من العبوات الناسفة وكميات من قطع الغيار والمواد المخدرة.

تفجير 79 عبوة ناسفة مزروعة بمناطق العمليات ومخزن تحت الأرض عثر بداخله على 10 ألغام مضادة للدبابات.

تدمير فتحتين للأنفاق بأبعاد متر ونصف وبعمق 25 مترا تحت سطح الأرض، و 15حفرة متصلة بخنادق في المنطقة الحدودية.

تدمير 9 مزارع لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط أكثر من 7 أطنان من المواد المخدرة، وسيارة محملة بأكثر من مليون و200 ألف قرص ترامادول مخدر.

أطلقت القوات البحرية 4 صواريخ أرض بحر وسطح بحر، في إطار التدريب على التعامل مع كل التهديدات.

14 فبراير

دمرت القوات الجوية 11 هدفًا بعد توافر معلومات استخباراتية مدققة تفيد استخدامها في إيواء العناصر الإرهابية.

القضاء على 15 تكفيريًا خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات أثناء عمليات التمشيط والمداهمة وضبط عدد من الأسلحة والذخائر.

تدمير مخبأين تحت الأرض بهما 1500 كجم من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار، و 56 مفجرًا، و 13 دائرة كهربائية تستخدم في صناعة العبوات الناسفة.

تدمير مركز إرسال خاص بالاتصالات اللاسلكية للعناصر الإرهابية.

تدمير 38 حفرة وخندقًا للمواصلات التي تستخدمها العناصر الإرهابية.

القبض على 153 من المطلوبين جنائيا، والمشتبه بهم من جنسيات أجنبية.

تدمير 181 عشة ووكرًا بها كميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار والمواد الكيميائية.

تدمير 6 سيارات و17 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

اكتشاف وتفجير 63 عبوة ناسفة إلى جانب 13 مزرعة لنبات البانجو وضبط أكثر من 800 كجم مواد مخدرة.

15 فبراير

بلغ إجمالي نتائج العملية منذ اليوم الأول لها تدمير 137 هدفا بواسطة القوات الجوية، والقضاء على 53 فردًا تكفيريًا.

القبض على 5 تكفيريين و680 فردًا ما بين عناصر إجرامية ومطلوبة جنائيًا أو مشتبهًا بهم في دعم العناصر التكفيرية.

تدمير 378 وكرًا ومخزنًا للعناصر الإرهابية تستخدمها للاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية والطبية والأسلحة والذخائر والألغام.

اكتشاف وتدمير 57 عربة وكمية من مادة "سي 4"، واكتشاف وتدمير 177 عبوة ناسفة و 1500 كجم من مادة "تي إن تي".

تدمير 88 دراجة نارية، وتدمير 3 فتحات أنفاق على الشريط الحدودي بشمال سيناء.

ملاحقة العناصر العاملة في مجال زراعة وتهريب المواد المخدرة، بتدمير 35 مزرعة لنبات البانجو، وضبط حوالي 8.3 طن من المواد المخدرة، ومليون و 200 ألف قرص مخدر.​