المخرج محمد فاضل لمصراوي: "الأعلى للإعلام" لم يضع معايير تقييم دراما رمضان

حوار - يوسف عفيفي:

نفى المخرج محمد فاضل، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وضع اللجنة لمعايير لتقييم الأعمال الدرامية الرمضانية، مؤكدًا أن تلك المهمة في يد هيئة الرقابة على المصنفات الفنية التابعة لوزارة الثقافة.

وقال في حوار لمصراوي، إن اللجنة تدعم عمل هيئة الرقابة وتفعيل القانون، كما دعا لضرورة تقديم عمل فني يجسد بطولات رجال الجيش والشرطة في حربهم ضد الإرهاب.. وإلى نص الحوار:

ما حقيقة وضع لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام معايير لتقييم الأعمال الرمضانية؟

هذا المسمى غير حقيقي، فلم يحدث ولن يحدث أن وضعت لجنة الدراما أي معايير لتقييم الأعمال الدرامية الرمضانية أو الرقابة عليها، وسبق ودعونا الدكتور خالد عبدالجليل، رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية التابعة لوزارة الثقافة، لحضور عدة اجتماعات للجنة، خاصة وأن تلك الهيئة هي المنوطة بالرقابة وإعطاء التراخيص الخاصة بالأعمال الدرامية.

لكن المجلس الأعلى للإعلام يؤدي دورًا رقابيًا مهمًا على وسائل الإعلام منذ تشكيله؟

بالتأكيد، المجلس أدى دورًا رقابيًا مهممًا، ولكن دورنا كلجنة للدراما غير رقابي، لأن الرقابة ترجع لهيئة الرقابة على المصنفات الفنية.

وما الاختلاف بين الموسم الرمضاني المقبل والموسم الماضي؟

في الموسم الماضي، بعض الأعمال عرضت دون المرور على الرقابة، وكل ما فعلناه كمجلس أعلى للإعلام هذا العام أننا دعمنا دور الرقابة على المصنفات الفنية لتفعيل القانون، والهيئة رحّبت بذلك وأكدت أنه لن يعرض أي عمل على الشاشة دون ترخيص الرقابة على المصنفات الفنية، فالمجلس أصدر بيانًا العام الماضي قال فيه: "تجاوز المجلس عن بعض المخالفات في موسم دراما رمضان بسبب ضيق الوقت عقب تشكيله، ولكن هذا الأمر لن يتكرر في رمضان المقبل".

هل لديكم عدد للأعمال الفنية التي حصلت على تراخيص بالظهور في رمضان المقبل؟

عدد الأعمال التي صدر موافقة عليها يرجع لهيئة الرقابة على المصنفات وليس المجلس الأعلى للإعلام، فالهيئة هي التي لديها الرقم الكامل للأعمال التي صدر لها موافقة وليس المجلس، وندعمها بالكامل في أداء دورها الرقابي.

هل هناك أعمال درامية هذا العام خاصة ببطولات الجيش؟

للأسف لا يوجد حتى الآن عمل واحد يتحدث عن بطولات رجال الجيش والشرطة، فمثلاً الجيش أعلن الحرب على الإرهاب من خلال العملية سيناء 2018، ونحارب الإرهاب منذ 2013، وحتى الآن لم نجد عملاً واحدًا يتحدث عن تلك البطولات، وحينما طلبنا أن يظهر عمل يجسد بعض تلك البطولات اتهمنا بأننا نتدخل في حرية الإبداع، ولكن هذا الطلب لا يعتبر تدخلاً منا، فسبق وأن عقدنا اجتماعًا للجنة مؤخرًا، واتفق المجتمعون على عمل دليل استرشادي بأولويات الموضوعات التي يحتاجها المجتمع في المرحلة الراهنة وستناقش ورقة العمل في مؤتمر مائدة مستديرة مع المنتجين والمخرجين "الدراما بين الواقع والمأمول".

ماذا عن استعداداتكم لمؤتمر المائدة المستديرة؟

سنعقد اجتماعًا غدًا الجمعة لوضع الترتيبات النهائية للمؤتمر، خاصة وأن هذا المؤتمر مهم لجميع أطراف صناعة الدراما والسينما في مصر، والذي يشهد حضور عدد كبير من المؤلفين والمخرجين "لنضع أيدينا على مشكلاتهم".​