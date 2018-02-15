تنظيم الإعلام والعمالة الموسمية أمام "لجان النواب" الأسبوع المقبل

كتب- أحمد علي:

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها خلال الأسبوع القادم، وتعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار3 اجتماعات يوم الأحد المقبل؛ لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الوزارات والهيئات المعنية بشأن خطة تطوير "اتحاد الإذاعة والتليفزيون"، في ضوء التنظيم الوارد لوسائل ومؤسسات الإعلام العامة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم الصحافة والإعلام.

وتستمع لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها، يوم الاثنين المقبل، لاقترحات الوزراء المعنية حول تعديل الرؤية المطروحة لبعض مواد مشروع قانون العمل في ضوء توجيهات الرئيس السيسي الحكومة نحو دراسة البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأميني لعمال اليومية.

وتعقد لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني اجتماعًا يوم الأربعاء المقبل؛ لنظر المخالفات المالية والفنية والبيئة ومخالفات اشتراطات الحماية المدنية والمعايير التصميمية للمستشفيات والمنشآت الصحية من جانب مركز بحوث الإسكان والبناء، بالإضافة إلى عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق العقارات الآيلة للسقوط ما يعرض حياة المواطنين للخطر.