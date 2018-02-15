الرئيس السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية بحضور وزير الدفاع

كتب- عمر مصطفى:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية، بحضور الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الخميس، بأن الرئيس أكد خلال اللقاء أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الممتدة لعقود، لاسيما فيما يتعلق بالتعاون العسكري، في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، والتي تتطلب تضافر كل الجهود لمواجهة والتصدي للتحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

واستعرض الرئيس جهود مصر الحالية لمكافحة الإرهاب على كل المحاور والاتجاهات الاستراتيجية؛ لاجتثاث الإرهاب والقضاء عليه.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن قائد القيادة المركزية الأمريكية أشاد من جانبه بقوة ومتانة العلاقات العسكرية بين البلدين، مشيرًا إلى حرص بلاده على استمرار تطوير علاقات الشراكة مع مصر وتعزيز التعاون معها، مثمنًا الجهود التي تبذلها مصر في مكافحة الإرهاب باعتباره تحديًا مشتركًا يواجه البلدين والعالم، ومشيدًا بمحورية دور مصر في المنطقة، وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وذكر السفير بسام راضي، أن اللقاء تركز حول الدفع والارتقاء بالتعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة، وكذلك التطرق إلى آخر التطورات العسكرية والسياسية على الصعيد الإقليمي، في ضوء الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة.​