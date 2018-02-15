زاهي حواس يدعو العالم من المتحف المصري بالتحرير إلى التبرع لمستشفى 57357

القاهرة- أ ش أ:

دعا عالم الآثار، الدكتور زاهي حواس، من أمام قناع الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري بالتحرير، العالم إلى التبرع لصالح أطفال مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، وذلك ضمن حملة دعائية ستبث على جميع القنوات العالمية.

وأكد حواس أن العالم أجمع يعتمد على ثقافة التطوع، مشيرًا إلى أنه تبرع بإيرادات قبعته الشهيرة للمستشفي، متمنيًا الشفاء العاجل للأطفال مرضى السرطان.

وأوضح حواس أن هذه الحملة مستمرة، وسيُصور أمام الأهرامات وأبوالهول ومتحف الأقصر ووادي الملوك في القريب العاجل؛ لدعوة العالم للتبرع لصالح الأطفال مرضى السرطان بمستشفى 57357.

وكان الدكتور زاهي حواس قد زار مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال ومشروع توسعات المستشفى الأسبوع الماضي، وقدم شرحًا للأطفال عن الحضارة المصرية القديمة، والتقط العديد من الصور معهم.