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زاهي حواس يدعو العالم من المتحف المصري بالتحرير إلى التبرع لمستشفى 57357

03:52 م الخميس 15 فبراير 2018
زاهي حواس يدعو العالم من المتحف المصري بالتحرير إلى التبرع لمستشفى 57357

المتحف المصري

القاهرة- أ ش أ:

دعا عالم الآثار، الدكتور زاهي حواس، من أمام قناع الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري بالتحرير، العالم إلى التبرع لصالح أطفال مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، وذلك ضمن حملة دعائية ستبث على جميع القنوات العالمية.

وأكد حواس أن العالم أجمع يعتمد على ثقافة التطوع، مشيرًا إلى أنه تبرع بإيرادات قبعته الشهيرة للمستشفي، متمنيًا الشفاء العاجل للأطفال مرضى السرطان.

وأوضح حواس أن هذه الحملة مستمرة، وسيُصور أمام الأهرامات وأبوالهول ومتحف الأقصر ووادي الملوك في القريب العاجل؛ لدعوة العالم للتبرع لصالح الأطفال مرضى السرطان بمستشفى 57357.

وكان الدكتور زاهي حواس قد زار مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال ومشروع توسعات المستشفى الأسبوع الماضي، وقدم شرحًا للأطفال عن الحضارة المصرية القديمة، والتقط العديد من الصور معهم.

زاهي حواس المتحف المصري مستشفى 57357 توت عنخ آمون

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