الأزهر ينعي ضحايا إطلاق النار في مدرسة فلوريدا الأمريكية

كتب – محمود مصطفى:

نعى الأزهر الشريف ضحايا حادث إطلاق النار في مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا الامريكية، والذي أسفر عن مقتل 17 طالبًا وإصابة آخرين.

وقال الأزهر في بيان، اليوم الخميس، إن مثل هذه الأعمال الإجرامية تدق ناقوس الخطر تجاه تنامي أفكار العنف والكراهية، بينما تتراجع قيم التعايش والتسامح وقبول الآخر، ما يوجب على المجتمع الدولي والمنظمات المعنية تكثيف جهودها من أجل تدارك ذلك، وتعزيز ثقافة السلام والاعتدال ونبذ العنف والكراهية، خاصة في أوساط الشباب والنشء.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية وأسر الضحايا، سائلاً الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.