القوات المسلحة: الجيش الثالث منع هروب الإرهابيين إلى الدروب والوديان

كتب- عمر مصطفى:

قال اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز، ممثل هيئة عمليات القوات المسلحة، إن قوات الجيش الثالث الميداني مدعومة بعناصر من القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات يعاونها عناصر من الشرطة المدنية، تعاملت مع البؤر الإرهابية ومناطق تكديس الدعم اللوجيستي لها، عبر تقسيم مناطق المداهمات من شرق القناة بوسط سيناء حتى خط الحدود الدولية من خلال عدة قطاعات رئيسية.

وأضاف ممثل هيئة العمليات القوات المسلحة خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في المركز الإعلامي للقوات المسلحة، اليوم الخميس، أن تلك العمليات تأتي بالتوازي مع فرض طوق أمني؛ لمنع هروب وتسلل العناصر الهاربة إلى الدروب والوديان المؤدية إلى جنوب سيناء وإحكام السيطرة على الشريط الحدودي على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي مع تقديم الدعم والإسناد الجوي والبحري عبر تنفيذ أعمال القصف الجوي للبؤر الإرهابية وتأمين المعابر المؤدية إلى سيناء وساحل البحر الأحمر.

وفي نطاق المنطقة الممتدة بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، قال ممثل هيئة العمليات القوات المسلحة، إن قوات وحدة مكافحة الإرهاب بأعمال الدوريات الأمنية، نفذت تفتيش مناطق الظهير الصحراوي للوادي والدلتا؛ لتأمينها ضد تسلل أي من العناصر الإرهابية، والإجرامية عبر الاتجاهات الاستراتيجية الأخرى.

وفي نطاق المناطق العسكرية "المركزية - الشمالية - الغربية - الجنوبية"، أكد ممثل هيئة العمليات القوات المسلحة، تنفيذ عدد من العمليات بواسطة الوحدات البرية والبحرية والجوية تدريبية ورمايات تخصصية بالتوازى مع تنفيذ دوريات أمنية مكثفة لمعاونة عناصر حرس الحدود في مواجهة المسارب المحتملة لتهريب الأسلحة والذخائر والهجرة غير الشرعية والتسلل عبر الحدود الجنوبية والغربية مع مواصلة تنفيذ مهام تأمين الساحل بالبحر المتوسط والأحمر.

واختتم ممثل هيئة العمليات القوات المسلحة، أن القوات أحكمت السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة وأمنت مصادر الثروات النفطية والمعدنية، مع تخصيص أعمال دعم وإسناد جوي وبحري لتكثيف أعمال التأمين للحدود الخارجية للدولة ضد أي مصادر تهديد خارجي.