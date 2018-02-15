وزير التعليم يعلن موعد التقديم للمدارس المصرية اليابانية

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن فتح باب التقديم لمعلمي ومديري المدارس المصرية اليابانية، خلال أيام، وإعلان معايير الاختيار في مؤتمر صحفي.

وأضاف الوزير- في تصريحات صحفية على هامش حضوره حفل تنصيب اتحاد طلاب الجمهورية اليوم الثلاثاء- أن تقدم المعلمين للعمل بالمدارس، سيكون على غرار التقديم للبرنامج الرئاسي للشباب، موضحًا إجراء امتحانات on_line للقبول.

وعن فتح باب تقديم الطلاب، قال شوقي، إن باب التقديم يُفتح أمامهم الصيف المقبل، لتبدأ الدراسة في سبتمبر 2018.

وأوضح شوقي أن الوزارة انتهت من تجهيز 26 مدرسة يابانية حتى الآن.​