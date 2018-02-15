وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان بالفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية

القاهرة - أ ش أ:

التقى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الخميس، بالفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليا.

وتناول اللقاء -الذي حضره عدد من قادة القوات المسلحة- عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وتطرق اللقاء إلى الجهود الإقليمية والدولية بشكل عام وجهود القوات المسلحة المصرية بشكل خاص، للقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار بمصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وأكد القائد العام أن مصر وقواتها المسلحة تخوض معركة فاصلة للقضاء على الإرهاب والتطرف واجتثاث جذوره من خلال خطة المجابهة الشاملة (سيناء 2018)، التي تنفذها التشكيلات التعبوية والأفرع الرئيسية بالتعاون مع الشرطه المدنية، مؤكدا أن الحرب على الإرهاب بالمنطقة تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي للقضاء على تلك التنظيمات الإرهابية والعمل على تجفيف مصادر تمويله على كل المستويات، معرباً عن اعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، وتطلعه إلى أن تشهد المرحلة الحالية مزيدا من التعاون المشترك في كل المجالات.

من جانبه، أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية دعم بلاده لمصر وقواتها المسلحة في الحرب علي الإرهاب، مشيدا بما حققته من نجاحات ضد العناصر الإرهابية بسيناء، كما أكد عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون الممتد بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

كما التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول جوزيف فوتيل، حيث تناول اللقاء عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين وعلى رأسها تدريبات (النجم الساطع).​