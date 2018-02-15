​"البحوث الفلكية": اليوم آخر كسوف للشمس هذا العام.. ولن يُرى في القاهرة

كتب-مصراوي:

قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، الخميس، إن العالم سيشهد آخر كسوف للشمس خلال العام الجاري، اليوم الخميس.

وأضاف تادرس-وفق الموقع الرسمي للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية-، أن هذا الكسوف لن يُرى في مصر وشمال أفريقيا ودول الشرق الأوسط.

وأوضح أن البلاد المعنية برؤيته في وسط أفريقيا هي الجابون والكونغو وتنزانيا وموزمبيق ومدغشقر.

وأشار إلى أنه سيكون من النوع الحلقي يتفق توقيته مع محاق شهر ذوالحجة، ويستغرق منذ بداية مرحلة الكسوف الجزئي وحتى نهاية مرحلة الكسوف الجزئي الثانية 5 ساعات و47 دقيقة تقريبًا.

وتابع تادرس: "عند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر 97.4% من قرص الشمس".

ونوه تادرس إلى أنه يمكن رؤية الكسوف في هيئة كسوف جزئي في معظم أفريقيا وغرب السعودية وجنوب آسيا، وشرق أستراليا.

وأكد أن الكسوف الجزئي سيبدأ في الثامنة و13 دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة، وينتهي في الثانية بعد ظهر ذلك اليوم، حيث يمر بمراحل بداية الكسوف الحلقي في الساعة 9 و19 دقيقة، ويصل لذروة الكسوف الحلقي في الـ 11 و18 دقيقة ثم يصل إلى نهاية الكسوف الحلقي في الـ12 و54 دقيقة.