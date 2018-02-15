"علشان تبنيها" تنظم مؤتمراً بالسعودية لتوعية المصريين بالمشاركة في الانتخابات

كتب- إسلام ضيف:

نظمت حملة "علشان تبنيها"، الداعمة لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، مؤتمرًا بمدينة الرياض بالسعودية، للتوعية بأهمية مشاركة المصريين في الخارج بالانتخابات بحضور الدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب ومنسق الحملة بالخارج، وأبناء الجالية المصرية المقيمين بالمملكة، وعلاء خليل منسق الحملة بالسعودية، والدكتور حسن الجراحى الأمين العام لاتحاد المصريين فى الخارج، لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات.

وبدأ الحفل بعزف النشيد الوطني ثم كلمة لمنسق الحملة في السعودية علاء خليل قال فيها: إن مصر قادرة على خوض أى تحديات بقوة وجسارة، وأن الانتخابات ستكون عرسا انتخابيا، يُخرج المصريين بالسعوديه ليعبروا عن وقوفهم بجوار الرئيس السيسي.

وتحدث الدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب ومنسق الحملة في الخارج عن الإنجازات التي تحققت في مصر، خلال فترة الرئيس السيسي بالأربعة سنوات الماضية، ونجاح الرئيس في عمل مشروعات عملاقة، في فترة زمنية قياسية، بمجالات البنية التحتية، والإسكان، والصحة، والتعليم، والكهرباء، مؤكدًا على كلمات "السيسي" التي شدد فيها على ضرورة أن يحيا كل مصري عيشة كريمة على أرضه.

وقال حسين إن الأمن والأمان اللذين تشهدهما مصر وعزم الجيش والشرطة على القضاء على الإرهاب، وتعديل القوانين خاصة قانون الاستثمار، شجعوا كثيرًا من المستثمرين العرب والأجانب على الاستثمار، مؤكدًا أن المصريين في الخارج هم خط الدفاع الأول في مجابهة أي خطر خارجي.