رئيس الوطنية للانتخابات يكشف عدد المنظمات والصحف المتابعة للسباق الرئاسي

القاهرة- أ ش أ:

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم عرض نماذج لأكثر من بطاقة انتخابية واختار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات أكثرها تأمينا، بحيث يستحيل تقليدها أو العبث بها.

وأضاف إبراهيم، تعليقًا عن ضمانات تأمين البطاقة الانتخابية ضد التزوير، أنه سيتم طباعة 60 مليون بطاقة اقتراع للانتخابات الرئاسية، طبقًا لعدد من لهم حق الإدلاء بأصواتهم.

وأشار إبراهيم- في حوار مع صحيفة الأخبار تنشره بعددها الصادر الخميس-، إلى أن الهيئة تلقت طلبات من عدة منظمات لمتابعة الانتخابات الرئاسية، وتم قبول 48 منظمة وجمعية محلية، و9 منظمات دولية من بينها الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، بجانب المجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والإعاقة لمتابعة السباق الرئاسي، إلى جانب قبول أوراق ٢٤ صحيفة والتليفزيون المصري، و10 قنوات خاصة، و6 مواقع خاصة لمتابعة السباق الرئاسي، حيث ستجري الانتخابات بمتابعة الإعلام العالمي والمصري وعلى الهواء مباشرة.

ووجه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حديثه للشباب قائلا: "الشباب هم أمل مصر وهم الحاضر والماضي والمستقبل، ومشاركتهم في الانتخابات الرئاسية بكثافة وفاعلية تؤكد حرصهم على وطنهم ومستقبلهم، وغالبية شعب مصر من الشباب، وفي كل ميدان أثبتوا وعيهم وعلمهم وإيمانهم بحاضرهم وتمسكهم بمستقبلهم، شباب مصر هو الأفضل علي مستوي العالم.. شباب يؤمن بالعمل والجد والاجتهاد، والدولة حريصة بكل مؤسساتها على أن تفتح لهم طاقات الأمل وأبواب المستقبل".

وأعرب عن ثقته في أن شباب مصر سيوجه رسالة قوية للعالم بأكمله عبر الانتخابات القادمة، وسيؤكد إيمانه بالديمقراطية ولن يستكثر على نفسه ووطنه أن يقف في الطابور دقائق أو ساعات ليدلي بصوته، فهم يعرفون حقوقهم وواجباتهم جيدًا، ويعرفون أن صناديق الانتخابات في انتخابات حرة ونزيهة هي الطريق للتعبير عن آرائهم واختيار مستقبلهم.

واختتم المستشار لاشين حواره قائلا: "إنه طبقًا لقانون الانتخابات الرئاسية تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، دون غيرها النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول محاضر اللجان العامة إليها وتنشر في الجريدة الرسمية، وقد تحدد بالجدول الزمني للانتخابات الرئاسية يوم 2 أبريل لإعلان النتيجة العامة وفي حالة الإعادة تنفذ كافة مراحل الجدول الزمني".