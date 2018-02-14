البيئة: إنشاء موقع مؤقت لمخلفات القاهرة والقليوبية بمدينة العبور

القاهرة- أ ش أ:

عقد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة واللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية اليوم اجتماعا موسعا مع محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي ونائب محافظ الجيزة وممثلي وزارات التخطيط والمالية والدفاع ورئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من القيادات المعنية بالوزارة وذلك لإتخاذ الإجراءات العاجلة لتطوير منطقة الوفاء والأمل ومعالجة الآثار البيئية الناتجة عن المقلب، وإنشاء موقع مؤقت بمدينة العبور للتخلص الآمن من مخلفات محافظتى القاهرة والقليبوبية وذلك بالمركز الثقافي التعليمي (بيت القاهرة).

وذكرت الوزارة،؛ فى بيان لها مساء اليوم الأربعاء، أن الإجراءات العاجلة تتمثل في وضع عدة بدائل منها إنشاء موقع مؤقت للتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن محافظتي القاهرة والقليوبية بمدينة العبور على مساحة ١٣٠ فدانا، كما ستقوم وزراة البيئة بإتخاذ الإجراءات لتنفيذ محطة معالجة الرشيح بمدفن الوفاء والأمل بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي ١٠ ملايين جنيه وذلك للقضاء على الروائح الكريهة وتحسين جودة الهواء فى المنطقة.

وأضاف البيان أنه تم خلال الاجتماع دراسة مقترح الخطة التنفيذية لجمع ونقل القمامة التي ستقوم بها هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة بعد إنتهاء عقود الشركات الأجنية، ودراسة البدائل المختلفة لمعالجة وتدوير المخلفات الصلبة بالموقع الدائم بمنطقة الروبيكى والتخلص الآمن منها.