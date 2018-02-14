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صور.. عروض فنية لفرقة الفنون الصينية على مسرح جامعة القاهرة

03:54 م الأربعاء 14 فبراير 2018
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كتب- محمد قاسم:

استضافت جامعة القاهرة، الفرقة الشعبية للفنون الصينية، التي تزور مصر حاليًا؛ لتقديم عروضها الفنية والاستعراضية بمناسبة مهرجان عيد الربيع الصيني.

وقدمت الفرقة الصينية على مسرح جامعة القاهرة، مساء أمس 13 فبراير الجاري، باقة من أشهر الأغاني والإستعراضات والألعاب والأكروبات، بحضور طلاب وأساتذة الجامعة الذين أمتلأت بهم قاعة الإحتفالات الكبري وتفاعلوا مع العروض الفنية المتنوعة التي قدمتها الفرقة والتي شهدت إبهارًا متواصلًا ومتعة بصرية بالانتقال من فقرة إلى أخرى، إلى جانب اللياقة البدنية العالية لأعضاء الفرقة.

جدير بالذكر أن الاحتفالات بعيد الربيع عند الصينين من أبرز وأهم الأعياد ويرجع تاريخها إلى حوالى ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد، ويعتقد الصينيون أن الطبيعة تعطي في ذلك الوقت كل ما تحتاجه البشرية من بذور وثمار، وهو من أكبر الاحتفالات التي تنظم في العالم، ويحتفلون به من خلال عدد من ألوان الفنون والأكروبات الصينية .

مسرح جامعة القاهرة الفرقة الشعبية للفنون الصينية مهرجان عيد الربيع الصيني الإستعراضات

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