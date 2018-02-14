أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الحب العملية الشاملة 2018 هشام جنينة انتخابات الرئاسة محمد صلاح

باحث: جميع التنظيمات الإرهابية تندرج تحت جبهة واحدة

03:51 م الأربعاء 14 فبراير 2018
باحث: جميع التنظيمات الإرهابية تندرج تحت جبهة واحدة

أحمد عطا الخبير في الحركات الإسلامية

كتب- محمد نصار:

قال أحمد عطا، الخبير في الحركات الإسلامية، إن العلاقة بين تنظيم داعش وقيادات التنظيمات التكفيرية المسلحة سواء كانت جبهة النصرة، تنظيم القاعدة، أنصار الشريعة، وغيرها علاقات تحت ما يعرف بالجبهات المتوحدة في إطار مشروع دولة الخلافة، ليس في الشرق الأوسط ولكن على مستوى منطقة اليورو وأمريكا.

وأضاف عطا، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن عناصر السلفية الجهادية في تونس انضمت لتنظيم داعش في بداية ظهوره، وحاربت معه وعادت مرة أخرى لتونس وكذلك عناصر جبهة النصرة التي بايعت داعش في ريف أدلب وانضمت إليه، والجميع يعلم أن جبهة النصرة هو الجناح العسكري لتنظيم القاعدة في الشام.

وأوضح أن البيان الصادر عن تنظيم داعش الإرهابي، يدلل على أن هناك موجة من الانشقاق داخل التنظيم، والتوجه لجماعات أخرى.

التنظيمات الإرهابية تنظيم داعش جبهة النصرة الحركات الإسلامية

الخبر التالى:

صور.. عروض فنية لفرقة الفنون الصينية على مسرح جامعة القاهرة

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان