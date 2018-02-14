باحث: جميع التنظيمات الإرهابية تندرج تحت جبهة واحدة

كتب- محمد نصار:

قال أحمد عطا، الخبير في الحركات الإسلامية، إن العلاقة بين تنظيم داعش وقيادات التنظيمات التكفيرية المسلحة سواء كانت جبهة النصرة، تنظيم القاعدة، أنصار الشريعة، وغيرها علاقات تحت ما يعرف بالجبهات المتوحدة في إطار مشروع دولة الخلافة، ليس في الشرق الأوسط ولكن على مستوى منطقة اليورو وأمريكا.

وأضاف عطا، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن عناصر السلفية الجهادية في تونس انضمت لتنظيم داعش في بداية ظهوره، وحاربت معه وعادت مرة أخرى لتونس وكذلك عناصر جبهة النصرة التي بايعت داعش في ريف أدلب وانضمت إليه، والجميع يعلم أن جبهة النصرة هو الجناح العسكري لتنظيم القاعدة في الشام.

وأوضح أن البيان الصادر عن تنظيم داعش الإرهابي، يدلل على أن هناك موجة من الانشقاق داخل التنظيم، والتوجه لجماعات أخرى.