الأرصاد عن طقس الخميس: أمطار ورياح وبرودة تصل لـ"الصقيع"

كتب ـ يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد دافئ على الجنوب نهارا، شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، وتكون كثيفة أحيانا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 11 22

وسط الدلتا 11 20

الإسكندرية 9 19

بلطيم 10 18

مطروح 9 18

السلوم 7 20

سيوة 8 20

بورسعيد 13 19

دمياط 14 18

العريش 9 19

رفح 9 19

الإسماعيلية 8 20

السويس 11 19

رأس سدر 12 21

نخل 4 15

نويبع 14 22

طابا 9 22

كارتين 2 18

الطور 12 20

شرم الشيخ 17 24

الغردقة 14 23

مرسى علم 15 24

الفيوم 10 20

بني سويف 10 20

المنيا 8 20

أسيوط 11 21

سوهاج 11 21

قنا 11 21

الأقصر 9 23

أسوان 14 25

أبو سمبل 14 25

الوادي الجديد 12 23

شلاتين 18 24

أبو رماد 19 24

رأس حدربة 19 24

حلايب 19 23