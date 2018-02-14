"معلم On line".. مبادرة من التعليم لطلاب شمال سيناء بعد توقف الدراسة

كتبت- ياسمين محمد:

قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن محافظة شمال سيناء أطلقت مبادرة "معلم online"، تزامنًا مع العملية الشاملة التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة "سيناء 2018".

وأوضح خيري – في بيان اليوم الأربعاء – أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدعم ومساندة طلاب محافظة شمال سيناء، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على مستقبلهم الدراسي في ظل الأحداث التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الراهنة، وذلك اتساقًا مع الجهود التي تبذلها الدولة بكافة أجهزتها وقطاعاتها؛ لرعاية أبناء المحافظة وخاصة في التعليم، وتنفيذًا للتوجيهات الصادرة من الرئيس السيسي بالاهتمام بالطلاب بمحافظة شمال سيناء.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور وضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، بضرورة تحقيق الاستفادة المثلى من مواقع التواصل الاجتماعي في إعداد وشرح الدروس المقررة على الطلاب بمختلف مراحل التعليم، من قبل المعلمين، تحت الإشراف الكامل لموجهي عموم المواد الدراسية، وتحقيق التواصل الدائم والمستمر بين الطلاب والمعلمين عبر شبكة الانترنت، واستغلالها في حث الطلاب على استخدام وسائل التكنولوجيا في تسهيل عملية التواصل المباشر فيما بينهم.

وأشار حجازي إلى أنه على كل معلم يرغب في المشاركة، تجهيز فيديوهات تعليمية شارحة للمناهج الدراسية بالتنسيق وتحت إشراف إدارة الجودة، وموجهي عموم المواد الدراسية بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء وذلك طبقًا للآليات المنظمة لتنفيذ المبادرة.

وعلقت وزارة التربية والتعليم الدراسة بمحافظة شمال سيناء إلى أجل غير مسمى، تضامنًا مع جهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب بالمحافظة.