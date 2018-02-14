"جودة التعليم": 99 مؤسسة تقدمت للاعتماد من الهيئة للعام 2016-2017

كتبت-داليا شبل

أصدرت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، برئاسة مجلس الوزراء، تقريراً بمؤسسات التعليم العالي التي تقدمت للاعتماد للعام الدراسي 2016-2017، فور انتهاء الهيئة من مراجعة جميع التقارير الواردة اليها من فرق المراجعة عن المؤسسات التي تقدمت للاعتماد من الهيئة تم زيارتها ومراجعتها في العام الدراسي 2016-2017.

وحسب تقرير الهيئة، جاءت عدد مؤسسات التعليم العالي التي تقدمت للاعتماد من الهيئة للعام الدراسي 2016-2017، (99) مؤسسة، قامت الهيئة بعمل (90) زيارة مراجعة للمؤسسات والبرامج التعليمية المتقدمة وتم تأجيل عدد (9) زيارات للعام الحالي بناء على رغبة المؤسسات.

وأوضحت القومية لضمان الجودة، كانت هذه الزيارات موزعة كالاتي (6) زيارات استطلاعية للمؤسسات الراغبة في تحديد مدى جاهزيتها للاعتماد وتحديد نقاط القوة والضعف بها، (25) زيارة اعادة تقييم للمؤسسات التي تم ارجاء اعتمادها لحين تحسين بعد نقاط الضعف بها، (46) زيارة اعتماد، (13) زيارة تجديد الاعتماد للمؤسسات التي انتهت فترة شهادة اعتمادها وهي خمس سنوات كما نص قانون انشاء الهيئة.

ومن جانبها قالت الاستاذة الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة (بان الهيئة قامت بعمل 90 زيارة خلال العام الدراسي 2016-2017 بالاستعانة ب390 استاذ جامعي والمدربين علي القيام بأعمال المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي، وقد اصدر مجلس ادارة الهيئة (30) قرار اعتماد من جملة 46 مؤسسة متقدمة بنسبة اعتماد بلغت 65%، كما اصدر المجلس (12) قرار تجديد اعتماد من جملة 13 مؤسسة متقدمة بنسبة اعتماد بلغت 92% ، وأصدر (35) قرار إرجاء ، وقرار (1) بعدم اعتماد برنامج، (6) قرار استمرار إرجاء لوجود بعض نقاط تحتاج الي تحسين.

وعلى جانب آخر، أعلنت الدكتورة عزة اغا، نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم العالي، الكليات التي أصدر مجلس ادارة الهيئة، قرارا بإعادة تجديد اعتمادها هي (كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهر- المعهد الفني للصناعات المتطورة بالقوات المسلحة - كلية التمريض جامعة عين شمس - كلية الصيدلة جامعة المنصورة - كلية الطب جامعة المنصورة - كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة - كلية الصيدلة جامعة أسيوط - كلية الصيدلة جامعة عين شمس - كلية العلوم جامعة المنصورة - كلية العلوم جامعة أسيوط - كلية الطب جامعة الإسكندرية - كلية الطب جامعة القاهرة).

وتابعت القومية لضمان الجودة، كما أصدر المجلس 30 قرار اعتماد جاءت كالتالي (كلية التمريض جامعة الزقازيق - برنامج إرشاد سياحي كلية السياحة والفنادق جامعة المنيا - كلية الصيدلة جامعة مصر الدولية - برنامج مانشستر بكلية الطب جامعة المنصورة - كلية طب الفم والأسنان جامعة مصر الدولية - كلية الهندسة جامعة الزقازيق - المعهد العالي للهندسة بالشروق - كلية الصيدلة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب - كلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ - كلية الزراعة جامعة الزقازيق - كلية الزراعة جامعة سوهاج - كلية دار العلوم جامعة القاهرة - كلية الآداب جامعة القاهرة - كلية الآداب جامعة سوهاج - كلية الإعلام جامعة القاهرة - كلية التربية الرياضية (بنين) جامعة الزقازيق - برنامج إعداد معلم الجغرافيا كلية التربية جامعة مدينة السادات - كلية التمريض جامعة قناة السويس - كلية الزراعة جامعة المنوفية - برنامج الأجهزة الحيوية الطبية بكلية العلوم الطبية التطبيقية جامعة 6 أكتوبر - معهد الهندسة الوراثية جامعة مدينة السادات - كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات الجامعة البريطانية - كلية التربية جامعة المنصورة - كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان - كلية اللغات والترجمة جامعة 6 أكتوبر - كلية العلوم جامعة الفيوم - كلية طب الأسنان جامعة المنصورة - كلية التربية جامعة عين شمس - كلية طب الأسنان جامعة قناة السويس).