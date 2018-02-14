الحكومة توافق على منظومة "المخلفات الصلبة" بتكلفة 7 مليارات جنيه

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البئية، إن مجلس الوزراء وافق على العناصر الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة.

وأضاف في مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن أهم ملامح المنظومة التنظيم من خلال وزارة البئية ووضع القواعد والأدلة الاسترشادية على أن يوفر القطاع الخاص والجمعيات الأهلية الخدمة.

وأوضح الوزير، أن الوزارة تضع الشروط الخاصة بالطرح في كراسة الشروط، وتختص برقابة عمليات الطرح.

وتابع، أن عمال النظافة جزء أساسي في المنظومة ولا يمكن الاستغناء عنهم.

وأعلن فهمي، تقسيم مصر لـ300 منطقة، مع وضع دراسات خاصة بعدد السيارات المطلوبة والأجهزة الأخرى، موضحًا أن التكلفة الاستثمارية لهذه المنظومة، تبلغ 7 مليارات جنيه.

وقال إن الموارد المالية تأتي إلى ما يُحصل من المواطنين والمصانع على فواتير الكهرباء، والتي توفر 50% من إجمالي التمويل بالتعاون مع وزارة الكهرباء.

وتابع: "اتفقنا على إضافة تمويلات أخرى من خلال أرصدة الصناديق من المحافظات عبر تخصيص 15% منها للصرف على منظومة المخلفات".

وشدد على توجيه 20% من المخلفات الصلبة إلى منظومة الكهرباء وتوجيه 60% إلى الطاقة البديلة.