"هليوبوليس" تشارك "قناة السويس" في إنشاء ماجستير الأمن الغذائي

كتبت-داليا شبل

قال الدكتور يسرى هاشم، رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، إن الجامعة تشارك في مشروع إنشاء درجة الماجستير بكلية الزراعة جامعة قناة السويس، ويأتي ذلك في ظل مشاركة ورؤية جامعة هليوبوليس فى وضع برامج الدراسات العليا التي تعمل على تطوير حركة البحث العلمي في جميع الكليات بالجامعات المصرية.

وأشار الدكتور عمر رمزي، عميد كلية التجارة الاعمال والاقتصاد، إلى أن هذا المشروع تم بالشراكة مع عدد من الجامعات المصرية المتمثلة في جامعة هليوبوليس، أسوان، قناة السويس، الازهر، بالإضافة الى بعض الجامعات الأوربية مثل جامعة كريت باليونان وأحد الجامعات الإيطالية، بالإضافة الى جامعة جرش ومؤتة بالمملكة الأردنية الهاشمية

وأضاف رمزي، بأنه تم عقد ورشة عمل تتعلق بالجزء الفني كصياغة المناهج الخاصة بالماجستير وذلك بمحافظة أسوان، حيث قامت جامعة أسوان بتنظيم الورشة بمشاركة الجامعات المصرية والعربية والأوربية.

وأشار رمزي، إلى أن جامعة هليوبوليس تأخذ على عاتقها الجزء الخاص بمراجعة جزء من المناهج الخاصة بالمشروع وتقديم الدعم الفني اللازم في هذا الصدد.

وأضاف رمزي، بأن هذه المشاركة تأتى في ظل اهتمام جامعة هليوبوليس في المشاركة ودعم البرامج بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وتعمل على تطويرها كما وكيفا، لإيمانها برسالتها في التنمية المجتمعية، فهذا يصب في النهاية في التنمية البشرية المتمثلة في طلاب الجامعات المصرية، وجامعة هليوبوليس تضع في اعتبارها حاجات المجتمع، ومتطلبات الصناعة وسوق العمل.