وزير الري يوجه بضرورة التعريف بالموقف المائي لمصر

كتب- أحمد مسعد:

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، إن هناك ضرورة للتنسيق بين القطاعات والهيئات والإدارات المركزية في مواجهة التحديات المائية على المستوى القومي إلى جانب التعريف بالموقف المائي في مصر ومواجهة الزراعات الشرهة للمياه خاصة زراعات الأرز؛ للحفاظ على الموارد المائية.

ووجه الوزير - خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مع رؤساء القطاعات والهيئات والإدارات المركزية بمقر الوزارة - بأداء كل مستوى دوره على الوجه الأكمل لتدبير احتياجات القطاعات المختلفة بالدولة وبذل الجهود الرامية للتوعية بمحدودية الموارد المائية وتنامي الزيادة السكانية، علاوة على تأثيرات التغيرات المناخية وآليات مواجهتها.

ونوه إلى الخطة القومية للموارد المائية ودور الوزارات والجهات المعنية في التعاون مع الوزارة لمواجهة العجز المائي، وتدني نوعية المياه والوفاء بكافة المتطلبات المائية بهدف تحقيق تنمية مستدامة، لافتا إلى تفعيل القوانين على أرض الواقع فى ضوء عودة هيبة مهندسي الري مثالا لهيبة الدولة وأن يكون الجميع على قدر المسئولية.

كما ناقش الاجتماع، حسب بيان للوزارة، اليوم، التأكيد على التوجهات الحالية للدولة بضرورة الاستفادة من مياه الصرف الزراعي والصحي من خلال مشروعات المعالجة الثلاثية وإعادة استخدامها بطريقة آمنة، وكذلك استعراض خطة الوزارة لعمل ورش لتدريب المتدربين في مجال الحملات الإعلامية للترشيد واستخدامات المياه في كافة محافظات الجمهورية.

وتضمن الاجتماع استعراض موقف المخالفات والإزالات على نهر النيل والمجاري المائية، وموقف الخطة القومية للموارد المائية 2017 /2037 ، فضلا عن حصر الإدارات المركزية للموارد المائية والري المزارع السمكية في نطاق كل محافظة، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق لإعداد بيانات المخالفين والمحاضر، وكذلك تفعيل قطاع الشكاوى وخدمة المواطنين بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمعلومات منظومة الشكاوى الإلكترونية.