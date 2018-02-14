بعد قرار "المحور".. نقابة الإعلاميين تُحيل منى عراقي للتحقيق

القاهرة- مصراوي:

أعلن نقيب الإعلاميين، حمدي الكنيسي، أن مجلس إدارة النقابة اتخذ قراراً بإحالة منى عراقي، مقدمة برنامج (انتباه) المذاع على قناة "المحور"، للتحقيق أمام اللجنة القانونية بالنقابة.

وقال الكنيسي- في بيان اليوم الأربعاء - إن إحالة عراقي للتحقيق تأتي بعدما رصدت لجنة المتابعة والرصد بالنقابة الخطأ المهني والأخلاقي للإعلامية على الهواء أثناء تناولها قضية الاغتصاب الجنسي، وذكرها بعض العبارات غير اللائقة التي تتنافى مع المعايير الأخلاقية والمهنية، مخالفة بذلك ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني للإعلاميين.

وأشاد نقيب الإعلاميين بقرار إدارة قناة (المحور) بإيقاف البرنامج ورفع تنويهاته من على شاشة القناة، في إطار التزامها بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، والراقبة الذاتية للمعاير المهنية والأخلاقية فيما يبث من مواد إعلامية على شاشة القناة.​