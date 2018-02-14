افتتاح معرض "ريشة السلام" للفن التشكيلي بالأوبرا

القاهرة - مصراوي:

افتتحت الفنانة التشكيلية الكويتية سكينة الكوت، اليوم الثلاثاء معرض لوحاتها بعنوان "ريشة السلام" المقام في قاعة صلاح طاعر بالأوبرا.

جاء ذلك بحضور محمد الذويخ السفير الكويتي بالقاهرة، وحمدي أبو المعاطي نقيب الفنانين التشكيليين، والاب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي للسينما، وسفير النرويج وسفير دولة جزر القمر وعدد من الفنانين التشكيليين والجمهور.

يذكر ان فكرة المعرض قائمة على إبراز التآخي بين مصر والكويت في شتى المجالات، وتأتي أبرز الأعمال المعروضة هي لوحة التلاحم للتأكيد على الترابط وعمق العلاقات بين الشعبين.